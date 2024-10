Haaland 90 éve fennálló norvég rekordot döntött meg

Mindezt csupán 24 évesen.

Erling Braut Haaland lett a norvég labdarúgó-válogatott történetének legeredményesebb játékosa. A Manchester City gólgépe a Szlovénia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen duplázott, amivel megdöntött Jörgen Juve 33 gólos csúcsát. Az egykori norvég klasszis az 1920-as, ’30-as években ontotta a gólokat a nemzeti együttesben. 45 mérkőzésen jutott el eddig, utolsó találatát 1934-ben szerezte. A 24 éves csatárzseninek 36 meccs elég volt a rekorddöntéshez, mindezt ráadásul a válogatott csapatkapitányaként tehette meg, ugyanis Ödegaard sérülése miatt az ő karjára került a csk-szalag. Haaland immáron minden sorozatot figyelembe véve, klub és válogatott szinten már 13 gólt jegyzett.

ERLING HAALAND SCORES AGAIN FOR NORWAY !!!! THE BEST STRIKER IN THE WORLD pic.twitter.com/VoO4ZZrF8B

— Jacky (@MCFC_Jacky) October 10, 2024