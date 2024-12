Russell viselkedése adott kellő motivációt Verstappennek

Christian Horner szerint George Russell időmérős incidensével kapcsolatos hozzáállása adta a löketet Max Verstappennek, amely a holland versenyzőt a Katar Nagydíj megnyeréséhez vezette.

Verstappennek hiába sikerült új pályacsúccsal megnyernie az időmérőt Katarban Russell előtt.

A két versenyzőnek a Q3-ban volt egy „ijesztő” pillanata– ahogyan a Mercedes versenyzője fogalmazott –, amely miatt mindkettőjüket behívták a stewardokhoz.

Verstappen bosszús és feldúlt volt Russell miatt. A holland úgy érezte, hogy a brit versenyző túl agresszíven próbálta elérni, hogy őt megbüntessék.

A stewardok végül Russell álláspontját vették figyelembe, vagy legalábbis mellette döntöttek, és egy helyes rajtrács büntetést szabtak ki az immár négyszeres világbajnokra, ami lényegében megcserélte az első sort.

A verseny rajtjánál Verstappen nem vesztegette az időt, és már az első kanyarban átvette a vezetést, megelőzve a Mercedest, míg Russell a harmadik helyre szorult vissza Lando Norris McLarenje mögé.

A 27 éves versenyző végül megnyerte a kaotikus és zűrzavaros nagydíjat. A csapatfőnöke szerint pedig a kvalifikáció és annak következményei biztosították a szükséges motivációt Verstappennek.

„Nos, George [Russell] viselkedése a stewardok előtt tegnap bosszantotta őt, és ezt a motivációt magával vitte a versenyre. Ez egyértelműen látszott, hogy rendkívül motiváltan állt rajthoz” – mondta Horner Verstappen felfogásáról a Sky Sports F1-nek.

„Fantasztikusan rajtolt. Az egész első, második, harmadik sebességfokozatú fázisban nyilvánvaló volt, hogy csak egy autó jöhet ki az első kanyarból az élen, és az Max lesz. Látható volt, hogy George is érezte ezt. Aztán persze Lando [Norris] próbált felzárkózni a második kanyarhoz közeledve, de Max mindent kontrollált” – értékelt a Red Bull csapatfőnöke.

🗣 „You could sense that George kind of sensed that as well.” – Christian Horner#F1 #QatarGP 🇶🇦 #F1News #F12024https://t.co/xxZinLuR54

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) December 2, 2024