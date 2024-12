Verstappent ismét megbüntették, elvesztette az első rajthelyét

Verstappen futotta meg a leggyorsabb kört a Katari Nagydíj időmérőjén, végül azonban kiderült, hogy csak ideiglenesen szerezte meg első F1-es pole pozícióját június óta.

Azonban Verstappent az FIA felügyelői elé idézték egy feltételezett szabálysértés miatt, amely az F1 sportági szabályzatának 33.4-es cikkelyére vonatkozik. Ez a szabály a „szükségtelen lassú vezetésre” vonatkozik.

A helyzetet tovább rontotta, hogy a Red Bull versenyzőjének a végső felkészülő körei során volt egy incidense George Russell-lel, aki a második helyre kvalifikált.

A brit versenyző „ijesztőnek” nevezte az esetet az időmérő után, mivel a kavicságyon kellett áthajtania, hogy elkerülje az ütközést.

A stewardok tanácskozását követően úgy döntöttek, hogy Verstappent egy rajthellyel hátrasorolják.

Ez azt jelenti, hogy Russell megszerezte pályafutása ötödik, az aktuális szezonban pedig a negyedik pole pozícióját.

Max Verstappen: „I’m honestly a bit done with all of this at the end of the season.”

Full story of his unprecedented one-place grid penalty ✍️ https://t.co/a2ep31PWoT

— Autosport (@autosport) November 30, 2024