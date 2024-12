Verstappen kifakadt a kétszínű Russellre: Elmehet a pi***ba

Max Verstappen kijelentette, hogy elvesztette a tiszteletét George Russell iránt a szombati katari időmérő edzésen történt incidensüket követően.

Verstappen egy rajthelyes büntetést kapott a Katari Nagydíjra, miután a versenybírák úgy ítélték meg, hogy a Q3-ban túl lassan haladt. Russell kénytelen volt kikerülni a Red Bullt, amikor utolérte azt.

A büntetés miatt kettejük helyet cserélt a rajtrácson: Russell örökölte az első rajtkockát.

A versenyen azonban Verstappen diadalmaskodott, megelőzve Russellt az első kanyarban, és irányítva a futamot, amelyet több biztonsági autós fázis is megszakított.

A nagydíj után a holland világbajnok élesen bírálta Russell szombat esti magatartását a stewardok szobájában.

„Sok versenyzőt tisztelek, de tegnap este után teljesen elvesztettem a tiszteletemet iránta. Egyszerűen nevetségesnek tartottam, ahogy megpróbált rám erőltetni egy büntetést. Emiatt nagyon dühös lettem rá” – mondta Verstappen a Viaplay-nek.

Max Verstappen is still unhappy with George Russell 👀

source: Viaplay pic.twitter.com/2Jj5RnGV7D

— Motorsport.com (@Motorsport) December 1, 2024