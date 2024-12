Russell élesen bírálja a fenyegetőző Verstappent: Úgy érzi fölötte áll a szabályoknak

George Russell azt állította, hogy Max Verstappen azzal fenyegette meg, hogy „fejjel a falba fogja tenni”, miközben a katari konfliktusuk tovább mélyült.

Verstappent megfosztották a pole pozíciótól Lusailben, miután a versenybírók megállapították, hogy szükségtelenül lassan haladt a mögötte szintén felvezető körön érkező Russell előtt.

A holland végül egy darab egy rajthelyes büntetést kapott, így Russell indulhatott az élről a másnapi versenyen.

Verstappen a verseny megnyerése után kijelentette, hogy „minden tiszteletét elveszítette” a „kétszínű” Russell iránt, és Abu-Dzabiban még tovább ment, azzal vádolva Russellt, hogy hazudott a versenybíróknak.

A saját álláspontját előadva Russell rendkívüli állítást tett arról, hogy Verstappen mivel fenyegette meg a verseny előtt.

„Ezt elég ironikusnak találom, tekintve, hogy szombat este azt mondta, hogy szándékosan meg fog próbálni belém ütközni, és idézem: ‘fejjel a falba foglak tenni” – idézte Russellt a Motorsport.com.

„Egy ember tisztességét megkérdőjelezni, miközben ilyen kijelentéseket tesz előző este, számomra rendkívül ironikus, és nem fogom ezt elfogadni. Az embereket évek óta megfélemlíti Max, és nem lehet megkérdőjelezni a vezetési képességeit. De nem tud megbirkózni az ellenállással, amikor valami nem az ő kedve szerint alakul” – folytatta.

„Jeddah ’21, Brazília ’21 – ilyenkor kifakad. Budapest idén, az első verseny: az autó nem volt domináns, nekiment Lewisnak, majd kiabált a csapatával” – emelte ki pár esetet Russell.

„Ahogy mondtam, számomra ezek a szombat esti és vasárnapi kijelentések teljesen tiszteletlenek és szükségtelenek voltak. Mert ami a pályán történik, az kemény harc, része a versenyzésnek. Ami a versenybírók szobájában történik, ott is keményen küzdesz, de soha nem személyes. De tudod, Max most túl messzire ment” – jelentette ki a brit.

Amikor megkérdezték, miért most döntött úgy, hogy felszólal Verstappen ellen, Russell elmagyarázta, hogy úgy érzi a holland úgy viselkedik, mintha „törvényen felüli” lenne.

„Mert ő szólalt fel a médiában. Úgy érzem, nem tisztelt meg engem, mint versenyzőt” – tette hozzá.

„12 éve ismerem őt. Korábban tiszteletben tartottuk egymást. Soha nem volt köztünk ütközés, de most egy olyan emberrel van dolgunk, aki a sportág csúcsán van, és úgy érzi, hogy fölötte áll a szabályoknak. Ez szerintem nincs rendben” – jegyezte meg Russell.

„Csodálom az ő pályán mutatott csatáit, és amikor kemény és agresszív. De amit a ’21-es szezon végén láttunk, vagy amit Mexikóban Lando [Norris] ellen csinált, az nem kemény, agresszív manőver volt. Azok élet-halál szituációk voltak: ‘Hajlandó vagyok kiütni ezt az embert.’ Ez viszont nem az a mód, ahogy versenyeznünk kellene” – mondta a háromszoros futamgyőztes.

„Egyáltalán nem bánok semmit, mert mindent komolyan gondoltam, amit mondtam” – nyilatkozta Verstappen többek között a RacingNews365-nek.

„Ha újra kellene csinálnom, talán még többet mondanék, tudva a verseny eredményét. Még mindig nem tudom elhinni, hogy valaki így viselkedhet a steward-szobában” – folytatta.

„Számomra ez teljesen elfogadhatatlan volt, mert mindannyian versenyzők vagyunk, tiszteljük egymást, együtt sportolunk, utazunk. Persze vannak pillanatok, amikor összeütközünk vagy összetűzésbe kerülünk, amikor nem vagyunk elégedettek. Az egész karrierem során soha nem tapasztaltam olyasmit, mint amit a katari steward-szobában. Ez számomra igazán elfogadhatatlan volt” – jelentette ki a holland.

„Ez nem arról szól, hogy ő a GPDA igazgatója, egyszerűen nem számítottam arra, hogy valaki ennyire aktívan próbálja meg büntetéshez juttatni a másikat, és hazudjon arról, amit csináltam. De nyilvánvalóan hatással volt rájuk. Ez nemcsak kellemetlen, hanem valójában megdöbbentő volt, hogy mi zajlott ott” – mesélte a négyszeres világbajnok Verstappen.

