Rashford eldöntötte, melyik klubnál szeretné folytatni

Nagyon úgy fest, Marcus Rashford januárban elhagyja a Manchester Unitedet, mivel új kihívásra vágyik. Sajtóhírek szerint a 27 éves támadó már el is eldöntötte, melyik csapathoz kíván igazolni.

Az Old Traffordon kegyvesztetté vált Rashfordot több olasz csapatnak is felajánlották. Korábban a Juventus tapogatózásáról lehetett hallani, most azonban úgy hírlik, az AC Milan lesz a befutó.

A lap azt írja, a 27 éves játékos képviselői tárgyalásokat folytattak a Milannal, és Rashford a Serie A-t részesíti előnyben a Bundesligával szemben. A német élvonalból a Borussia Dortmund szeretné a soraiban tudni.

A Milan edzője, Sergio Conceicao különösen kedveli Rashfordot, és a Cagliari elleni mérkőzés előtt szót is ejtett róla.

– mondta a The Manchester Evening News-nak, mielőtt Rashford nevét felhozták.

Conceicao hozzátette: „Minden módon próbálkozunk. Rashford jó játékos, mint sokan mások, meglátjuk, mi történik.”

Rashford nem lépett pályára a Manchester Unitedben a Viktoria Plzen elleni EL-mérkőzés óta. A Liverpool elleni 2-2-es döntetlent betegség miatt ugyan kihagyta, az Arsenal elleni FA-kupa-mérkőzésen viszont már bevethető lesz. Kérdés, Ruben Amorim vajon számol-e vele?

„Majd meglátjuk. Koncentráljunk a mérkőzésre. Szerintem a legjobb csapatot kell összeállítanunk, nyernünk kell, és az előző teljesítményre kell építenünk. Volt időnk edzeni, pihenni, úgyhogy a győzelem érdekében a legjobb csapatot választom ki, mert meg akarjuk nyerni a kupát is.” – nyilatkozta Manchester United portugál menedzsere, amikor Rashfordról kérdezték.

Marcus Rashford a jelenlegi szezonban minden sorozatot figyelembe véve 24 mérkőzésen hét gólt szerzett.

🔵🔴 After Juve, AC Milan and BVB, also Barcelona have been informed on conditions of Marcus Rashford loan deal.

Initial direct contact took place this week between Barça and player’s camp, as @tjuanmarti reports.

Same as all the other clubs, EARLY stages. No decision yet. pic.twitter.com/bh6Ejj0T19

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025