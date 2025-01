Fontos bejelentés az Arsenal rangadójáról – Arteta nem fog örülni

A Manchester United "különleges előnyt" élvezhet az Ágyúsok elleni vasárnapi FA-kupa harmadik körös mérkőzésen, ugyanis címvédőként - a női csapattal egyetemben - exkluzív labdákkal játszhatnak a sorozat idei mérkőzésein.

A Mitre által kizárólag a Vörös Ördögök együttesei számára biztosított játékszert az FA Cup Ultimax Pro Winners névre keresztelték. A különleges arculatot a kilencvenes évek végén kiadott Mitre Ultimax ihlette.

A labdán található aranyozott motívum az előző kiírás győztesei előtt hívatott tisztelegni.

