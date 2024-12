Olaszországban köthet ki az MU kegyvesztett támadója?

A Tuttosport értesülései szerint a Manchester United felajánlotta Marcus Rashfordot a Juventusnak, bár Thiago Motta továbbra is inkább Joshua Zirkzeet részesíti előnyben.

A torinói lap tudni véli, hogy a 27 éves Rashford várhatóan távozik az Old Traffordról. A Vörös Ördögök 50 millió eurós irányárat határoztak meg. A hírek szerint a Tottenham és a Bayern München is érdeklődik az angol csatár iránt.

A Tuttosport szerint a Juventus januári kölcsönzési költségvetése Rashford esetében körülbelül 3-4 millió euró, ugyanakkor a Manchester United akadémiájának neveltje nem Thiago Motta kedvenc célpontja.

Az egykori olasz válogatott játékos továbbra is Rashford csapattársát, Joshua Zirkzeet preferálja. A Juventus reméli, januárban sikerül megszereznie a holland csatárt.

Zirkzee Motta irányítása alatt a Bolognaban 57 meccsen 14 gólt szerzett, mielőtt tavaly nyáron csatlakozott a Manchester Unitedhez.

