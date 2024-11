Premier League-klub csábítja a Real Madrid legendáját

A Newcastle United állítólag egy 18 hónapos, 8,3 millió font értékű szerződést készül ajánlani Sergio Ramosnak – írja a Fichajes.

Ha az üzlet megvalósul, a Real Madrid legendája a Newcastle tíz legjobban kereső játékosa közé tartozna. A hírek szerint a Szarkák úgy vélik, a 38 éves Ramos még mindig képes magas szinten teljesíteni. Az angol klub vezetői olyan vezérként tekintenek rá, aki inspirálhatja a csapatot.

Newcastle are ready to offer Sergio Ramos a one-and-a-half-year contract, under which the footballer will earn around €10 million.

The English team urgently needs to strengthen its defense due to the injury crisis.#EPLNews #EPL #premierleague #football #NUFC #Realmadrid pic.twitter.com/BMCB8tvSTg

