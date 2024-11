„Ő a világ legjobb játékosa” – a Real Madrid futballistái védelmükbe vették Mbappét

A Királyi Gárda jelenlegi játékosai és egyik ex-labdarúgója szerint csak idő kérdése, hogy a francia támadó formába lendüljön és akkor minden megváltozik.

Kylian Mbappé kulcsfontosságú pillanatban hibázott tizenegyest a Liverpool elleni BL-mérkőzésen, ugyanis a Real Madrid kiegyenlíthetett volna a Vörösökkel szemben, hiszen a francia büntetőjénél 1-0 állt az eredményjelzőn. Azonban Kelleher kifogott a világbajnok támadón, a ‘Pool kapusa a hétvégén is hárított egy tizenegyest a Southampton ellen – bár akkor a kipattanót sikerült gólra váltani – és ezúttal a Bajnokok Ligájában is megtette ezt. A történet ismert, Arne Slot csapata végül újabb gólt szerezve 2-0-ra múlta felül a Királyi Gárdát.

A szurkolók zöme Kylian Mbappé nyakába varrja a vereséget és a tényt, hogy a madridi együttes most már három találkozót veszített el a legrangosabb európai kupasorozatban és nagyon messze került attól, hogy a legjobb nyolcban végezzen, sőt, már a továbbjutás kiharcolásáért is komoly teljesítményt kell hozniuk.

„Naponta látjuk Mbappét, jól edz, magabiztos. Néha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk, lásd a Liverpool ellen történteket. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan olyan teljesítményre lesz képes, amilyet elvárnak tőle” – nyilatkozta a horvát középpályás, amikor az újságírók arról kérdezték, mit gondol a francia futballista teljesítményéről.

„Kylian rengeteg edz és most nem mennek jól a dolgok, de ez változni fog. Nehéz egy olyan klubhoz csatlakozni, mint a Real Madrid. Mindannyian biztosak vagyunk benne, hogy nagyszerű dolgokat fog majd idővel véghez vinni” – mondta a spanyol focista.

„Ha jó napja van, Kylian Mbappé a világ legjobb játékosa. Csak idő kérdése, hogy mikor történik egy fordulat és kapja el úgy a fonalat, hogy aztán már nem lesz megállj” – szögezte le a walesi ex-labdarúgó.

🚨🚨🎙️| Gareth Bale: „On his day, Kylian Mbappé is the best player in the world. It’s just a matter of time before he turns it around.” pic.twitter.com/bv8rslZbGS

— CentreGoals. (@centregoals) November 27, 2024