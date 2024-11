Sergio Ramos a Premier League-ben talál újra csapatot?

Május óta nincs csapata és már több klubbal is szóba hozták.

Sergio Ramosnak május óta nincs csapata. A 38 esztendős hátvéd az előző szezonban a Sevillát erősítette, előtte két szezonon keresztül a PSG-ben futballozott, miután 16 év után elhagyta a Real Madridot. A világ- és Európa-bajnok spanyol bekket az elmúlt időszakban több csapattal is szóba hozták, hiszen azért még számos klubnak erősítést jelentene a klasszis védő. Volt szó már a Boca Juniorsról, de arról is, hogy a Királyi Gárda reaktiválja őt a sok sérültje miatt.

A legfrissebb hírek viszont arról szólnak, hogy a Newcastle United örömmel tudná a soraiban Ramost. Egy másfél éves szerződés keretein belül hívnák Angliába, 10 millió eurós kontraktussal csábítva őt. Valóságalapja talán nem sok van a transzferlehetőségnek, de érdemes lesz figyelemmel követni a fejleményeket.

🚨 Newcastle are prepared to offer Sergio Ramos an 18-month deal worth €10m to help address their defensive injury crisis.

(Source: Fichajes) pic.twitter.com/Q3VfS9Assf

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 25, 2024