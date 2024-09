PL-előszó: Szoboszlaiék Kerkezék, Guardioláék Artetáék ellen

Izgalmas forduló következik a Premier League-ben, mutatjuk az ötödik játéknap pontos menetrendjét és legfontosabb tudnivalóit.

A magyar válogatott Kerkez Milos csapata, a Bournemouth a nemzeti együttes csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoolhoz látogat az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, vasárnap pedig a címvédő és listavezető Manchester City az előző idényben ezüstérmes Arsenalt fogadja a hétvége rangadóján.

Szoboszlaiék az új vezetőedző, a holland Arne Slot vezetésével jól rajtoltak, majd három győzelem után némi meglepetésre otthon 1-0-ra kikaptak a Nottingham Foresttől az előző körben. A Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában aztán rögtön sikerült a javítás a Liverpoolnak, amely – Szoboszlai góljának is köszönhetően – 3-1-es diadalt aratott kedden az AC Milan vendégeként.

Kerkezék rajtja nem volt fényes, két döntetlen és egy győzelem után a legutóbb egygólos vereséget szenvedtek pályaválasztóként a Chelsea-től. A magyar védő a négyből három mérkőzést végigjátszott, és minden bizonnyal kezdő lesz Liverpoolban is, ahol egyáltalán nem vár könnyű feladat rá és a társaira. A Poolnak ráadásul minden pontra szüksége van, ha tartani akarja a lépést az egyelőre hibátlan mérleget produkáló, címvédő Cityvel.

2015 óta nem nyert idegenben az Arsenal

A manchesteri világoskékek rangadóra készülnek az Arsenal ellen, s bár az észak-londoni együttesnek több hiányzója is van, a Cityből a hétközi BL-meccsen szintén kidőlt Kevin De Bruyne. A belga sztár az Internazionale ellen 0-0-s döntetlennel zárult meccsen megsérült, ugyan nem tűnik komolynak a probléma, de Josep Guardiola és stábja a hírek szerint úgy döntött, elővigyázatosságból pihenteti a középpályást.

Az előző szezonban az Arsenal volt az egyetlen csapat a Premier League-ben, amely mindkét bajnoki találkozón pontot, pontokat rabolt az akkor is címvédő Citytől, és erre most is szüksége lenne ahhoz, hogy ezúttal ugyancsak harcban legyen a bajnoki címért.

Ami a többi hétvégi mérkőzést illeti: a harmadik helyen álló Newcastle United a Fulhamhez látogat szombaton, míg a 10. Manchester United a Crystal Palace vendége lesz. A 13. pozíciót elfoglaló Tottenham Hotspur a Brentfordot fogadja, a nyolcadik Chelsea a fordulót nyitó szombat kora délutáni találkozón a West Ham United otthonában szerepel.

Premier League, 5. forduló:

Szombat:

West Ham United-Chelsea 13.30

Aston Villa-Wolverhampton Wanderers 16.00

Fulham-Newcastle United 16.00

Leicester City-Everton 16.00

Liverpool FC-Bournemouth 16.00

Southampton-Ipswich Town 16.00

Tottenham Hotspur-Brentford 16.00

Crystal Palace-Manchester United 18.30

Vasárnap: