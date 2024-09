Szoboszlai meglőtte első gólját a szezonban: a BL-ben, a Milan ellen!

Ráadásul liverpooli karrierje 50. meccsén.

Cikkünk publikálásakor a Liverpool 3-1-re vezet az AC Milan vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Arne Slot csapatának harmadik gólját Szoboszlai Dominik szerezte, akitől a támadás is indult. A magyar válogatott csapatkapitánya Cody Gakpot szöktette, majd a holland centerezését ő váltotta gólra, igaz, kicsit szerencsés módon, hiszen a térdével talált Maignan kapujába.

Szoboszlai Dominik a keddi BL-meccsen pont az 50. liverpooli mérkőzésén lépett pályára és a találkozót megelőzően edzője, Arne Slot is úgy nyilatkozott róla, hogy nagyszerű teljesítményt nyújt, de a gólokat egyelőre hiányolja tőle. A magyar középpályásnak eddig a Premier League-ben egy gólpassza volt, most a BL-ben pedig meglett szezonbéli első találata is.

Íme Szoboszlai Dominik gólja: