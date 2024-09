Vezérét veszíthette az Arsenal elleni meccs előtt a City?

Pontosabb információkat csütörtök délután közölhetnek majd az állapotáról.

A Manchester City gól nélküli döntetlent játszott az Interrel a Bajnokok Ligája első fordulójában. Az első félidő végén Kevin De Bruynét ápolni kellett, majd a szünetet követően már nem is ment ki a pályára. Egyelőre nincs hír arról, hogy mi állhat a belga középpályás sérülésének hátterében, már amennyiben sérülésről van szó, bár elnézve az arckifejezését, Pep Guardiolának nincs sok oka a bizakodásra azt illetően, hogy vasárnap számíthat majd játékosára. Tudniillik a Premier League címvédője négy nap múlva az egyik legfőbb riválisát, az Arsenalt fogadja az Etihadban, ahol tavaly 0-0-t játszott egymással a két együttes.

🚨🇧🇪 Pep Guardiola on Kevin de Bruyne subbed off at half time: “I’ll have more info on his conditions on Thursday”.

“Back to face Arsenal? We’ll see from tomorrow”. pic.twitter.com/4DQH5Ojhrg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2024