Könnyek között vitték le a Manchester City védőjét sérülése után

Nem ő az első PL-futballista, aki megsérült a válogatott szünet alatt.

Hollandia 2-2-es döntetlent játszott Németországgal a Nemzetek Ligája A-ligájának keddi csoportmeccsén. Az első félidő azonban vezéráldozattal járt Ronald Koeman csapatának, ugyanis Nathan Aké nagy fájdalmak közepette rogyott földre a szünet előtt néhány perccel. A Manchester City védőjét könnyek közepette hordágyon kellett levinni a pályáról, helyére az a Jurrien Timber állt be, aki azért szintén nem volt 100%-os állapotban, ő az egyik edzésen szedett össze kisebb sérülést.

nathan ake injured, my word this international break is really doing players wrong pic.twitter.com/Npe1HNZJTU

— riss 🦅 (@1riss0) September 10, 2024