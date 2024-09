Aggódhatnak az Arsenal szurkolók, egyre több a sérült a kulcsmeccsek előtt

A soron következő két bajnoki pedig az észak-londoni derbi és a Manchester City elleni rangadó lesz az Arsenalnak.

Balszerencsésen indult az Arsenal szempontjából a Premier League 2024/25-ös szezonja. Előbb egy edzésen több hétre kidőlt az új igazolás, Mikel Merino, akinek egy rossz földre érkezés következében sérült meg a válla, majd Declan Rice erősen vitatott piros lapot kapott a Brighton elleni bajnokin. Jött a válogatott szünet és a Nemzetek Ligája-hét, melyen hétfőn este Martin Odegaard szenvedett kisebb bokasérülést.

A norvég középpályást az osztrákok ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen kellett kényszerűségből lecserélni. Az Arsenal nyolcasa a könnyeivel küszködve hagyta el a pályát, kedden pedig két mankóval szállt fel a repülőre, amellyel visszatért Londonba, ahol a klub orvosi stábja pontosan megállapítja majd, mennyi ideig kell nélkülöznie őt Artetának. Jó esetben néhány hétről van szó, de rossz esetben akár hosszabb kihagyás is várhat az Ágyúsok csapatában kulcsfontosságúnak számító Odegaardra.

Martin Odegaard heading back to London this morning.

Arsenal’s medical department are waiting to assess him later today to determine the full extent of his ankle damage. pic.twitter.com/ycoSB3BoY3

— Charles Watts (@charles_watts) September 10, 2024