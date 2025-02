Phil Foden habozás nélkül megnevezte a Bajnokok Ligája sztárját

Phil Foden teljesen le van nyűgözve a Bajnokok Ligája egyik fiatal tehetségétől, akit már most világklasszis játékosnak tart.

A Manchester Cityvel 2023-ban triplázó Foden kedden ismét a Real Madrid ellen készül pályára lépni a BL új formátumában, ahol a két csapat a nyolcaddöntőbe jutásért küzd.

Miközben mindenki a Real Madridra figyel az Etihad Stadionban, Foden egy Barcelona-szenzációt méltatott.

Az Amazon Prime-nak adott interjúban Ben Foster kérdésére, hogy ki a világ legnagyobb tehetsége jelenleg, az angol válogatott játékos gondolkodás nélkül Lamine Yamalt nevezte meg.

„Yamal a Barcánál, a srác a jobb szélen. A döntéshozatala ilyen fiatalon az egyik legjobb, amit valaha láttam. Mindene megvan” – mondta Foden.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden: “The most prodigious player in the world? Lamine Yamal. I watch him, and his decision-making for someone so young is incredible, one of the best I’ve ever seen. He has everything.”

— "One thing I like about him is that I don't think pressure affects him. He plays…

