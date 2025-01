Szczęsny: Sok nagy sztárral játszottam már, de Yamal a legtechnikásabb mind közül

Wojciech Szczęsny a La Gazzetta dello Sportnak adott interjújában beszélt Lamine Yamal kivételes képességeiről.

„A fiatalok elképesztő energiát hoznak, nagyon élvezem velük a játékot. Játszottam már olyan sztárokkal, mint Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon és Mesut Özil, de Lamine Yamal a legtechnikásabb játékos, akit valaha láttam. Amit az edzéseken művel, az hihetetlen.” – nyilatkozta a lengyel hálóőr.

Bár Szczęsny csak néhány hónapja játszik együtt Yamallal a Barcelonánál, úgy tűnik, teljesen lenyűgözte őt a fiatal tehetség.

A spanyol játékos fantasztikus szezont fut a Blaugranánál: eddigi 28 mérkőzésén 10 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.

