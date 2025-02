170 millió fontos dupla üzletre készül a Manchester City

Sajtóhírek szerint a Manchester City közel 170 millió fontot készül elkölteni, hogy két játékost is megszerezzen ugyanabból a klubból.

A City eddigi szezonja elmaradt a várakozásoktól. Címvédőként csupán az ötödik helyen állnak a Premier League-ben, 15 ponttal lemaradva az éllovas Liverpool mögött.

A Bajnokok Ligájában Guardiola csapata éppen csak bejutott a legjobb 24 közé, ahol a tavalyi győztes Real Madriddal csap össze egy izgalmas, oda-visszavágós párharcban.

A gyenge idény következményeként a Manchester City olyan játékosokat szerződtetett januárban, mint:

A beszámolók szerint a manchesteriek úgy pozícionálják magukat, hogy a lehető legjobb eséllyel szerezzék meg a Leverkusen két kulcsjátékosát, Florian Wirtzet és Jeremie Frimpongot, nagyjából 200 millió euróért (166,6 millió font, 206,7 millió dollár) a nyári átigazolási időszakban.

