Pep Guardiola szerint továbbra is bárkivel felveszik a versenyt

Pep Guardiola elismeri, hogy a Manchester City idén nincs harcban a Liverpool együttesével a bajnoki címért, de meg van győződve arról, hogy a csapata képes bárkivel felvenni a versenyt, ha a legjobb formáját hozza.

Miután az elmúlt négy évben megnyerte a Premier League-et, a City most egy ismeretlen helyzetben találja magát, mivel nem harcolnak az első helyért ebben a szezonban. Guardiola együttese azonban egy mérkőzés alkalmával bárkire veszélyesek lehetnek.

Így a Citynek még mindig fontos szerepe lehet a bajnoki cím alakulásában, és vasárnap a jelenlegi éllovas Liverpoolt fogadják egy olyan mérkőzésen, amely hatással lesz a címvédőkre és a saját viszonylag szerény top négyes céljaikra nézve.

A katalán menedzser így nyilatkozott: „Nem hiszem, hogy rossz pillanatban lennénk – Madridtól eltekintve, ők most jobb csapat. A legfontosabb célunk a Premier League, ami rendkívül fontos számunkra, és jól játszottunk.”

„Még akkor is, amikor 5-1-re kikaptunk az Arsenaltól, azt mondanám, hogy nagyon jó 60 percet játszottunk. Az első öt percet leszámítva, amikor gólt kaptunk és még egy esélyt adtunk, a többi jó volt” – mondta.

„Más mérkőzéseken, például a Newcastle ellen, szintén magas szinten játszottunk. Próbálunk jól játszani és megszerezni a szükséges pontokat, hogy ott maradjunk a versenyben, és jövőre ott legyünk, ahol eddig” – folytatta.

„De a Liverpool sok szempontból is egy top csapat. Csak egy mérkőzést veszítettek el eddig a Premier League-ben. Ezért ez egy jó teszt lesz számunkra” – tekintett előre Guardiola.

🔵🏆 Pep Guardiola: “No one is going to win 100 points, and four-in-a-row in the Premier League”.

“It’s not going to happen in my lifetime, I’m sorry!”, told Sky Sports. pic.twitter.com/A1aicR2yHM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2025