Öltözői pletyka: Vinícius szívesen menne Szaúd-Arábiába

A Real Madrid öltözője úgy véli, Vinícius elfogadná a szaúdiak ajánlatát és távozna spanyol fővárosból – számolt be róla Jorge Pico a Relevo hasábjain.

A forrás szerint a Madrid játékosai között már viccelődnek is azzal a hatalmas összeggel, amelyet Vinícius Júnior elé tárhatnak. Az ajánlat állítólag milliárdos kategóriába esik, ami több mint tizenötszöröse annak, amit jelenleg a Real Madridnál keres.

A Királyi Gárda azonban nem akarja eladni Viníciust, de végső soron minden a játékos döntésén múlik.

A megosztó viselkedése miatt többször is rivaldafénybe kerülő játékos korábban így reagált a felröppent pletykákra:

„Semmit sem tudok ezekről az ajánlatokról. Nem beszéltek velem. Először a klub elnökével (Florentino Pérezzel – a szerk.) kell tárgyalniuk. Remélem, sokáig maradhatok a Real Madridnál. Ez az otthonom. Történelmet akarok írni itt” – nyilatkozta korábban Vinícius, aki ennek ellenére visszautasította a királyi gárda első ajánlatát.

A szaúdi üzletkötők magabiztosak, és úgy vélik, hogy sikerül meggyőzniük Viníciust a nyári klubváltásról.

Lehetséges, hogy Kylian Mbappé jelenléte is tovább ösztönözheti Viníciust a távozásra, ahogyan az is, hogy Spanyolországban rendszeresen érik rasszista támadások.

🚨 Vinícius has an offer from Saudi Arabia worth €1b over 5 years. IF he wanted to leave, Real Madrid would sell but some sources say Real Madrid would get a world RECORD fee in that case. @FabriceHawkins pic.twitter.com/mz34nXZayH

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 6, 2025