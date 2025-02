Vinícius elutasította a Real Madrid ajánlatát

Vinícius Junior elutasította a Real Madrid első szerződéshosszabbítási ajánlatát – jelentette Mario Cortegana, a The Athletic újságírója.

A Real Madrid évi 15 millió eurós nettó fizetést ajánlott Viníciusnak, ami megegyezik azzal az összeggel, amelyet jelenleg Kylian Mbappé keres a klubnál. Ugyanakkor a brazil támadó valószínűleg ennél magasabb bért szeretne, és a klub legjobban fizetett játékosává akar válni.

