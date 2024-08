Meggondolta magát és végleg eldőlni látszik Nico Williams helyzete?

180 fokos fordulatot vehet a történet.

A labdarúgó Európa-bajnokság után szinte naponta jöttek azok a hírek, hogy az FC Barcelona egyre közelebb Nico Williams megszerzéséhez. A 22 esztendős villámléptű szélső az Eb-n kiemelkedő teljesítményt nyújtott, így nem véletlen, hogy felfigyeltek rá a topcsapatok, pláne, hogy a jelenlegi együttesénél, az Athletic Bilbaonál szerepel egy 58 millió eurós kivásárlási záradék a szerződésében.

A katalán csapat minden erejét megmozdította, hogy leigazolja a spanyol támadót, sokszor nagyon közel is voltak hozzá, de aztán történt valami, ami miatt kútba esett az üzlet. Pedig volt, hogy a PSG és az Arsenal is igen erős érdeklődést mutatott iránta. Ez az ok pedig nem a Barca anyagi helyzete volt, hiszen Dani Olmot nemrégiben 60 millió euró fejében szerződtették. Noha az tény, hogy a Joan Laporta irányította klubnak elő kell teremteni a szükséges pénzt egy újabb igazolásra, de lehet, hogy ezt sikerül megtenni a következő hétre.

Ugyanis a legfrissebb hírek szerint Williams néhány napja hiába jelentkezett be edzésen a Bilbaóban és üzente azt a szurkolóknak, hogy alig várja a következő szezont, lehet augusztus végére már gránátvörös-kékbe öltözik.

(🌕) BREAKING: Nico Williams wants a move to Barcelona, this is the signal from the player – it’s just about the financial aspect for the club. But the player also respects Bilbao a lot and wants to professional, so him staying is a possibility. @Plettigoal #Transfers 🔵🔴🚨🔥 pic.twitter.com/ptfaB7CAgY

— Reshad Rahman (@ReshadFCB) August 11, 2024