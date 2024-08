Mégis marad Bilbaóban? A Barcelona továbbra is Williams válaszára vár

Dani Olmo szerződtetése átírhatja az eredeti forgatókönyvet.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona továbbra is várja Nico Williams döntését. Az Athletic Bilbao szélsője az Európa-bajnokság vége óta szinte minden nap szóba lett hozva a katalán együttessel. Volt, amikor már mi is arról cikkeztünk, hogy Joan Laporta mindent bevetett a 22 éves támadó megszerzéséért. A legfrissebb hírek viszont arról szólnak, hogy a spanyol válogatott labdarúgó nem tud megegyezni a személyes feltételekben a Barcával.

A katalán együttes időközben nagyon közel került Dani Olmo szerződtetéséhez, akiért 60 millió eurót fizetnek, így egyelőre rövid távon nehezen elképzelhető, hogy Williamset is magukhoz tudják édesgetni. Ugyanis a gránátvörös-kékeknek továbbra is meg kell felelniük a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozásának, vagyis hamarosan valakit el is kell adniuk.

🔵🔴 EXCLUSIVE: Barça reach agreement with Dani Olmo on contract until June 2030 and send new official bid!

Details of the new proposal sent to RB Leipzig.

◉ €55m guaranteed.

◉ €4m easy add-ons.

◉ €3m difficult add-ons.

Olmo agree six year deal, he strongly wants Barça. pic.twitter.com/c4rbCi2wFo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024