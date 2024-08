Bejelentette az Eb-győztes spanyol érkezését a Barcelona

Az Európa-bajnok Dani Olmo közösségi oldalán elköszönt a RB Leipzig labdarúgócsapatától.

A 26 éves spanyol játékos 2020-ban a Dinamo Zagrebtől igazolt a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató együtteshez, amellyel a Német Kupát kétszer, a szuperkupát pedig egyszer nyerte meg.

„Egy fiatal klub, egy fiatal játékos… Együtt nőttünk fel, együtt nyertük az első trófeáinkat és együtt írtunk történelmet. Rengeteg felejthetetlen emlék, amik mindig velem maradnak. Köszönöm, RB Leipzig, örökre a szívemben maradsz” – írta közösségi oldalán a középpályás, aki 148 mérkőzésen 29 gólt szerzett az együttesben.

A young club, a young player… We grew up, won our first trophies and made history together.

Two Cups and the Super Cup are just some of the many unforgettable moments that’ll always stay with me.

Thank you @RBLeipzig , you’ll forever be in my heart.#EinmalLeipzigImmerLeipzig pic.twitter.com/NoJEFbs7Gk

— Dani Olmo (@daniolmo7) August 9, 2024