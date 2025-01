Nem indult jól az új éra: Hamilton összetörte a Ferrarit a barcelonai teszten

Egy kisebb balesettel megúszta.

Lewis Hamilton számára nem indult zökkenőmentesen az Formula-1 2025-ös szezonra való felkészülés, ugyanis a hétszeres világbajnok balesetet szenvedett a Ferrari barcelonai tesztjén. Ez a második alkalom, hogy a brit pilóta a Scuderia színeiben pályára gurult, miután múlt héten már tesztelt Fioranóban.

Hamilton kedden délelőtt, miközben a Circuit de Barcelona-Catalunya pályán rótta a köröket a Ferrari SF-23-mal, elvesztette uralmát az autó felett és a pálya utolsó szakaszán, egy nagysebességű jobbkanyarban a falnak csapódott. A becsapódás súlyosan megrongálta az autó futóművét és aerodinamikai elemeit.

A baleset helyi idő szerint 11 órakor történt, és jelentős késést okozott a tesztprogramban, mielőtt csapattársa, Charles Leclerc visszatérhetett volna a pályára délután.

🚨 | Lewis Hamilton crashed his SF-23 at a test in Montmeló this morning. The car ended up in the barriers with significant damage to the bodywork, however Hamilton ended up unscathed. When asked about the incident, Hamilton said he was “doing my best Leclerc impression.” pic.twitter.com/gHFicHaxZH

— formulafakers (@formulafakers) January 29, 2025