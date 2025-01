Ezt még szoknunk kell: videón Hamilton első kilométerei egy Ferrariban

Közel ezer szurkoló előtt tett néhány kört a piros versenyautóval.

Lewis Hamilton megtette első kilométereit a Ferrari színeiben: a hétszeres világbajnok brit pilóta szerdán, az olasz Forma-1-es istálló fioranói pályáján körözött mintegy ezer rajongó előtt. A 40 éves szigetországi versenyző egy 2023-as modellt vezetett, miután az idei szezonra készült versenygéppel még nem tesztelhet. A Ferrari SF-23-on látható volt Hamilton 44-es rajtszáma, a pilóta pedig kétszer is kiintegetett a szurkolóinak, akik a hideg és esős idő ellenére egy közeli hídról figyelték a délelőtti gyakorlását – írja a BBC.

Stepping into a new era 👊

Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025