Így reagált a híresen kritikus olasz média Hamilton debütálására

Az olasz média már ítéletet is mondott Lewis Hamiltonról, miután a hétszeres világbajnok megkezdte első napjait a Ferrarinál, Maranellóban.

A Ferrari hétfőn mutatta be hivatalosan a brit versenyzőt a bázison Maranellóban egy már most ikonikussá vált képpel, amelyen Hamilton Enzo Ferrari régi háza előtt pózol egy legendás F40-es mellett.

Hamilton szerdán hajtott először pályára, amikor kipróbálta a Scuderia 2023-as autóját, mielőtt a jövő héten Barcelonában további tesztelést folytatna.

A 40 éves versenyző máris jelentős változtatásokat kért az autójára a 2025-ös évre, hogy zökkenőmentes átmenetet biztosítson az új csapatánál.

Annak ellenére, hogy csak ezen a héten érkezett Maranellóba, az olasz média máris véleményt formált Hamiltonról, aki jelenleg uralja a címlapokat Olaszországban.

A Corriere della Sera cikke Hamiltonról mint „a sors emberéről” ír, és dicséri, hogy „megszállottan figyelt a részletekre és az üzenetekre” az átigazolás előtti hónapokban.

Hamilton első maranellói napjára választott öltözéke szintén lenyűgözte az olasz médiát; szabott öltönye „eleganciát sugároz, amely tiszteletet mutat” a történelmi csapat iránt.

„Az alkalom ünnepélyessége és a körülötte lévő történelem miatt sokan meglepődtek Maranellóban, amikor így látták megérkezni” – írta az olasz lap.

Hamilton azért is elismerést kapott, hogy hétfőn időt szakított a rajongók autogramkéréseinek teljesítésére, annak ellenére, hogy ez hagyományosan szabályellenes. A hétszeres világbajnok azonban külön engedélyt kért erre John Elkann Ferrari-elnöktől.

Lewis Hamilton greeting the Tifosi for the first time in Fiorano 🥹🔴 pic.twitter.com/WIotihIVYw

