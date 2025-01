Nehéz mérkőzéssel indult Djokovic és Murray együttműködése

Novak Djokovic és Andy Murray együttműködése új korszakot nyitott az Australian Openen.

Novak Djokovic Andy Murray irányítása alatt megkezdte karrierjének új fejezetét az Australian Openen, ahol egy küzdelmes összecsapáson győzte le a mindössze 19 éves amerikai Nishesh Basavareddyt.

A 10-szeres bajnok négy szettben, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 arányban jutott tovább a második körbe. Bár az összecsapás során nem mindig volt meggyőző, Murray támogatása segített neki lendületet venni a kritikus pillanatokban.

A debütáló Basavareddy jól tartotta magát a mérkőzés első felében, de Djokovic a negyedik szettben magabiztosan lezárta a találkozót. Következő ellenfele a selejtezőből érkező Jaime Faria lesz.

The Djoker seals it with an ace 🃏@DjokerNole progresses into the second round once again in Melbourne! 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/WGILyMTzh2

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2025