A várva várt pillanat – Djokovic és Murray együtt készülnek

Hosszú az azon történetek sora, amire érdemes figyelni az idei Australian Open előtt, azonban Novak Djokovic és korábbi riválisa Andy Murray együttműködése mindenképpen a lista élén szerepel.

Vajon Carlos Alcaraz lesz a legfiatalabb játékos, aki megszerzi a karrier Grand Slamet? Meg tudja-e védeni címét Jannik Sinner? Vajon Alexander Zverev képes lesz folytatni lenyűgöző 2024-es évét, és végre megnyer egy Grand Slam-tornát? Vajon meddig juthat a korábbi „Nagy Négyes” két tagja Djokovic és Murray Melbourne-ben?

Szinte minden teniszrajongó figyelmének középpontjában a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb és új edzője, egykori riválisa, Andy Murray együttműködése áll.

A szerb játékos novemberben jelentette be, hogy az Ausztrál Openen a skóttal fog együtt dolgozni, és kedden a rajongók először pillanthatták meg a párost közösen edzeni Melbourne-ben.

What we have all been waiting for…

Andy Murray has arrived in Melbourne to begin his partnership with Novak Djokovic 🤝#AO2025 pic.twitter.com/sk8tf4CwiM

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 7, 2025