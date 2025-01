Nincs ok a pánikra Djokovic számára az Ausztrál Open előtt

Novak Djokovic meglepő vereséget szenvedett a Brisbane International negyeddöntőjében Reilly Opelka ellen. Azonban a történelem azt mutatja, hogy ez nem ad okot az aggodalomra számára az Australian Open előtt.

Djokovic pályafutása során eddig rekordot jelentő tíz alkalommal nyerte meg az év első Grand Slam-tornáját.

Érdekesség, hogy ezek közül csak háromszor nyert tornát az Australian Open előtt, egyszer pedig egy csapatversenyen, a 2020-as United Cupon diadalmaskodott.

A 37 éves játékos különböző szintű sikereket ért el Melbourne előtt, de ez sosem akadályozta meg abban, hogy nem sokkal később a Grand Slam-címért küzdjön.

Kilenc alkalommal fordult elő, hogy Djokovic egyáltalán nem versenyzett az Australian Opent megelőzően, és négy ilyen esetben (2008, 2011-2013) mégis megszerezte a Norman Brookes Challenge Cupot.

Novak Djokovic embraced Reilly Opelka and left the court with a smile on his face despite leaving the Brisbane International in the quarter-final. 😊

In nine days, he begins his quest for Major No. 25 with coach Andy Murray. 🏆👀 pic.twitter.com/VFtbYpLTik

— Eurosport (@eurosport) January 3, 2025