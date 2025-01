Opelka valósággal leütötte Djokovicot a pályáról Brisbane-ben

Az amerikai Reilly Opelka hatalmas meglepetést okozott a Brisbane International ATP 250-es tornán, amikor legyőzte az első kiemelt Novak Djokovicot, aki továbbra is karrierje 100. tornagyőzelmét hajszolja.

Opelka 7-6(6), 6-3 arányban diadalmaskodott a világklasszis szerb ellen, ezzel bejutott az elődöntőbe.

A 27 éves Opelka közel hibátlan teljesítményt nyújtott a Pat Rafter Arénában. Hatalmas szervákkal és hatékony alapvonaljátékával győzte le Djokovicot.

Reilly Opelka is UNCONSCIOUS right now 🔥 pic.twitter.com/EYrsbuiiTJ

Az amerikai a tie-breakben egy lassú szervát kihasználva szerzett előnyt, majd a második szettben egy korai brékkel végleg irányította a mérkőzést. A statisztikák szerint Opelka 16 ászt ütött, és a második szerváiból elért pontok 87%-át nyerte meg, ami Djokovic ellen is kimagasló teljesítmény.

Reilly Opelka upsets top seed Djokovic 7-6 6-3, securing his spot in the final four in Brisbane! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/1zIPG2Huaf

Sealed with an ace ✅

Ez a győzelem különösen jelentős Opelka számára, aki sérülései miatt két évig távol maradt a tenisztől, és jelenleg csak a 293. helyen állt a ranglistán a torna előtt.

Az elődöntőbe jutással már a 207. helyre ugrott előre az élő ATP világranglistán. A menetelést pedig tovább folytathatja a fiatal francia Giovanni Mpetshi Perricard ellen.

Djokovic számára a vereség azt jelenti, hogy nem sikerült közelebb kerülnie Jimmy Connors (109) és Roger Federer (103) tornagyőzelmi rekordjához. A szerb Melbourne-ben próbálja megszerezni rekordot jelentő 11. Australian Open-címét, edzője, Andy Murray támogatásával.

Opelka a győzelem után elismerően beszélt Djokovicról, akit a sportág történetének legnagyobb játékosának nevezett. Azt is kiemelte, hogy sérülései idején Djokovic példája és barátai sikerei motiválták, hogy visszatérjen a pályára. „Csak reméltem, hogy lesz még egy esélyem, mint amilyen ma este volt” – mondta Opelka.

„You ask yourself – what would Novak be doing in my situation?”

Reilly Opelka took inspiration from opponent Djokovic during his lengthy injury layout 💪 pic.twitter.com/MEHjYeaOhL

— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2025