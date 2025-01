Murray vicces videóval reagált Djokovic figyelmeztetésére

A korábbi világelső, Andy Murray a közösségi médiában viccelődött, válaszul Novak Djokovic figyelmeztetésére, miszerint lehetőleg ne sérüljön meg a családi síelése közben, mielőtt Melbourne-be utazna az Australian Openre.

„Nagy lejtőket hódítok, ahogy láthatjátok, de még nem történt sérülés” – üzent a skót Djokovic és minden aggódó szurkoló megnyugtatására, miközben egy nem túl meredek dombon síelt.

I’m taking on some huge slopes as you can see but no injuries just yet 😂 https://t.co/fqdBbMzNZJ pic.twitter.com/4E5QUYUOQc

