Sokakat megosztó újítással próbálkoznak idén Melbourne-ben

Andy Murray kihasználhatja az Australian Open idei újítását, amely lehetővé teszi, hogy egy speciális „podban”, egy a pálya mellett kialakított helyről kövesse a mérkőzést Melbourne-ben, ahelyett, hogy a lelátón ülne Djokovic boxában.

A szurkolók arra számítottak, hogy az edzők és segítők a számukra kijelölt boxokban foglalnak majd helyet, ahonnan a pontok között kommunikálhat a stáb a játékossal. Craig Tiley tornaigazgató azonban elárulta, hogy idén milyen eddig nem látott újítással probálkoznak Melbourne-ben.

A Grand Slam bevezette az új úgynevezett „podokat”, amelyeket hasonlóan alkalmaztak a United Cup során. Ezeket az edzők használhatják, hogy a lehető legtöbb valós idejű információhoz jussanak.

Australian Open will offer ‘pods’ sitting at court-level where coaches will be able to sit & talk to their players.

The coaches will have screens inside the pods that display real-time data & stats.

Craig Tiley: “When they come & get their towel, you can talk to them. So… pic.twitter.com/DRfUC4fKgT

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2025