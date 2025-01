Djokovic és Alcaraz nehéz, Sinner könnyű sorsolást kapott

A tízszeres Australian Open-bajnok Novak Djokovic és a négyszeres Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz már a negyeddöntőben összecsaphatnak az év első Grand Slam-tornáján.

Alcaraz, a harmadik kiemelt, aki a karrier Grand Slamet szeretné teljesíteni Melbourne Parkban, Alexander Shevchenko ellen kezdi meg szereplését, a második körben pedig Yoshihito Nishioka vagy egy selejtezős játékos várhat rá. A címvédő Sinner rögtön az első körben komoly kihívás elé kerülhet.

Mindenki azonban a spanyol és Djokovic esetleges negyeddöntős találkozójára figyel. A szerb az első körben a fiatal, magabiztos amerikai Nishesh Basavareddyvel találkozik, aki a közelmúltban a fiatal játékosok világbajnokságának résztvevője volt.

Basavareddy, aki a Stanford Egyetemen teniszezett, jelenleg az Auckland-i elődöntőben szerepel. Ezen a héten mindössze egy tour-szintű győzelemmel érkezett, amit múlt hónapban Jeddahban aratott.

Djokovic és Alcaraz eddigi hét találkozójából mindegyik az elődöntőben vagy későbbi szakaszban zajlott. Tavaly Wimbledon döntőjében találkoztak, amelyet Alcaraz nyert, és a párizsi olimpián, ahol Djokovic aranyérmet szerzett.

Alcaraz falls to Djokovic in his second training session in Australiahttps://t.co/qyEo5ITT83 pic.twitter.com/gHORaHTEJA

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) January 7, 2025