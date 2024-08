Négy nemzet is van, ahol egy ruppót sem adnak az olimpiai éremért

Csupán a dicsőség.

Amíg Magyarországon 55 millió forint jár egy olimpiai bajnoknak, addig a világon van négy olyan nemzet is, ahol viszont egy petákot sem adnak az aranyérmekért. Ezek pedig nem olyan országok, amelyek ne nyernének érmeket az ötkarikás játékokon, lehet, hogy pont ez áll a háttérben. A pénzjutalmak kiosztásában Hongkong a rekorder, náluk több mint 300 millió forintnak megfelelő hongkongi dollárt ér a legfényesebb medál.

Azonban Nagy-Britanniában, Svédországban, Norvégiában és Új-Zélandon semmit nem adnak érte, legalábbis az adott országok kormányai. Így például a svédek rúdugró klasszisa, Armand Duplantis sem kapott hazájától semmilyen pénzjutalmat az újabb olimpiai bajnoki címéért. Ellenben a World Athletics, vagyis a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 150 ezer dollárral jutalmazta a világrekordot is ugró klasszist, ugyanis 100 ezer dollár jár minden világcsúcsért és 50 ezret kaptak a WA-tól az olimpiai aranyérmesek.

A szigetországiak az éremtáblázat hetedik helyén végeztek: 14 arany-, 22-ezüst és 29 bronzéremmel. Új-Zéland 10 aranyat szerzett, a két skandináv nemzet pedig 4-4-et. A briteknél is az egyik legnépszerűbb szám az atlétika, sorra hozták a medálokat, s amíg a kormánytól nem kaptak pénzjutalmat, addig a Brit Atlétikai Szövetség díjazta őket valamilyen módon. Nagy-Britannia esetében talán érthető, hogy a 65 érmes helyezést komoly anyagi ráfordítással lehetne csak jutalmazni, így ott ez állhat a háttérben.

Azonban Svédország, Norvégia és Új-Zéland esetében nem tudni, miért nem adnak semmit az olimpiai érmes helyezésekért.

If anyone’s wondering, the four countries that don’t give prize money to athletes who win gold, silver and bronze medals are the UK, New Zealand, Norway and Sweden#ClosingCeremony #Paris2024 #OlympicGames #Olympics #Olympics2024 #Olympic2024

— johnnymac (@itrieds0hard) August 11, 2024