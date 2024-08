Van, ahol gyémántot és nyaralási vouchert, máshol lakást adnak az olimpiai aranyért

Természetesen a pénzjutalmak mellett, de nem minden a pénz.

Korábban már itt a Sport 365.hu-n mi is beszámoltunk róla, hogy melyik nemzetben mennyit ér egy-egy olimpiai aranyérem. A legjobban a hongkongi sportolók járnak, akik 280 millió forintnak megfelelő pénzösszeget kapnak egy ötkarikás bajnoki címért. Ám vannak nemzetek, ahol nem csak pénzbeli juttatásokkal díjazzák az ilyesfajta dicsőséget.

A Sky News információ szerint például Szerbiában van olyan lehetőség, hogy egy olimpiai dobogós 40 éves korában nyugdíjba vonulhat. Lengyelországban a közel 30 millió forint mellett két személyre szóló üdülési utalvány és egy befektetési célú gyémánt is jár az aranyérem mellé. Továbbá, aki egyéniben lesz győztes Párizsban, az egy kétszobás lakást is kap Varsóban a bajnoki cím mellé. A lengyelek idén azért ennyire „adakozóak”, mert az ország pont 100 éve vett részt először az ötkarikás játékokon.

A három évvel ezelőtti olimpián Indonéziában például a tollaslabdában aranyérmet szerző Greysia Polii, Apriyani Rahayu kettős öt tehenet, egy húsgolyós éttermet és egy új házat kapott az olimpiai bajnoki címért a Reuters információi szerint. Mindemellett pedig az indonéz kormány 350,000 dollárral jutalmazta őket.

Five cows, a meatball restaurant, and a new house. Those are just some of the prizes promised to Indonesian badminton gold medallists Greysia Polii and Apriyani Rahayu when they return home from #Tokyo2020 https://t.co/rW9WZXIBXo pic.twitter.com/ZRZS1pK7vn

— Andreas Harsono (@andreasharsono) August 4, 2021