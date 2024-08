Duplantis csúcsra járatta az ünneplést újabb világrekordja után

Armand Duplantis megvédte tokiói címét, így most már kétszeres olimpiai bajnok. Ráadásul világcsúccsal.

Armand Duplantis manapság gyakorlatilag az atlétika arca. A svéd rúdugró játszi könnyedséggel nyerte második olimpiai aranyérmét. Már a 600 centiméteres magasság is elég volt az aranyéremhez, majd simán ugrotta meg a 610-es olimpiai csúcsot. Ezt követően jöttek az igazi izgalmak, ugyanis megint nekifutott a 625 centiméternek, amelyet korábban már 14-szer próbált meg átvinni.

Első, majd második próbálkozásra is leütötte a lécet. Harmadjára viszont megcsinálta, újabb világrekordot, pályafutása KILENCEDIK csúcsát is megdöntötte a 625 centiméteres magassággal, ezzel saját, április rekordját (624 centiméter) adta át a múltnak.

A svéd atléta az ünneplést is a tőle megszokott módon végezte.

Duplantis Tokió után Párizsban is felült a világ tetejére, de ezt illetően nem is igazán voltak kétségek. A stadionban közel nyolcvanezer ember üvöltött fel egyszerre, a zseniális tehetség pedig örömittasan rohant párjához a lelátóhoz.

Armand Duplantis celebrating winning gold in the men’s pole vault by imitating the GOAT Yusuf Dikeç 🐐😂#Paris2024 pic.twitter.com/G6UlLu1azv

— Eurosport (@eurosport) August 5, 2024