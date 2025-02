Mourinho szemenszedett szarkasztikus szurkálódása

Jose Mourinho gúnyos megjegyzéssel illette Mauro Icardit. A Fenerbahce edzője visszavágott a Galatasaray sztárjának a „sírós” gúnynév miatt.

A Fenerbahce vezetőedzője a tőle megszokott, sajátos stílusban reagált Icardi megjegyzésére, aki „a sírós” jelzővel illette Mourinhót egy közösségi média-poszt kommentmezejében.

Mourinho akkor indította el a szócsatát, amikor az Instagramon egy bejegyzésben reagált arra, hogy a Galatasaray–Adana Demirspor mérkőzést félbeszakították. Mint arról a Sport365 is beszámolt, az Adana játékosai a 30. percben levonultak a pályáról egy vitatott büntető miatt.

A portugál egy képet osztott meg, amelyen a Galatasaray védője, Davinson Sánchez kezezése látható a Gaziantep elleni mérkőzésen, ám akkor nem ítéltek büntetőt az egykori Tottenham-játékos ellen.

„A múlt vasárnap véget ért kézilabda-világbajnokságon Portugália briliánsan elődöntőbe jutott, és szeretnék gratulálni nekik ezért a teljesítményért és az inspirációért, amelyet hazánk fiataljaira gyakorolnak” – írta Mourinho.

Mourinho szerdán a Fenerbahce Anderlecht elleni Európa-liga rájátszásának első mérkőzése előtti sajtótájékoztatón válaszolt Icardi gúnyolódására:

„Megmutatom, hogy én egy különleges edző vagyok, nem a különleges edző. Huszonöt éves karrierem és huszonhat trófeám van, nem pedig egyetlen meccsem” – mondta Mourinho.

„Egy mérkőzés nem határozza meg a karrieremet. Az én karrierem huszonöt évnyi munka.”

A GOAT (Greatest of All Time – minden idők legjobbja) kifejezés általában olyan játékosokra vonatkozik, mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi.

„Icardi is a goat, I refuse to comment on goats” 🐐

Fenerbahce boss Jose Mourinho responds to Galatasaray’s Mauro Icardi who called him „the crying one” 👀 pic.twitter.com/HKMMSt8ZeS

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 12, 2025