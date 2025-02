Nem a Galatasaray-ból, hanem a játékvezetőkből lett elegük

Nem Sallaiék, hanem a bírói testület ellen tiltakozott a pályáról való levonulásával az Adana Demirspor vasárnap Isztambulban.

A Galatasaray elleni vasárnapi török bajnokin a játékot 30 perc után megtagadó Adana Demirspor labdarúgócsapatának vezetése az együttest sorozatosan, több mérkőzésen át sújtó bírói hibákkal magyarázta a játékosok tettét.

A sereghajtó gárda a 11. percben került hátrányba Sallai Rolandék ellen. Miután a Dries Mertens elleni szabálytalanságért kapott büntetőt az új igazolás, Alvaro Morata értékesítette.

A kiscsapat erősen vitatta a 11-est a pályán. A felvételek alapján kiderült, jogosan, hiszen Mertens feldobta magát az esetnél. Ám ekkor még folytatta a játékot.

A következő percekben azonban több, szerintük téves ítéletet hozott kárukra a játékvezető.

🚨🚨 Galatasaray’s opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM

— EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2025