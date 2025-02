Botrány Törökországban – félbeszakadt Sallaiék meccse

Sallai Roland kezdő volt a Galatasaray-Adana Demirspor török bajnoki találkozón. Azonban a magyar légiós mindössze 30 percet töltött a pályán.

Mindehhez azonban nem volt köze sem Sallai korábbi sérülésének, sem a teljesítményének.

A házigazda és listavezető Galatasaray jól kezdett az Adana Demirspor ellen, hiszen a 11. percben büntetőhöz jutott a házigazda, amelyet az új szerzemény Alvaro Morata értékesített.

A Milantól kölcsönbe érkezett csatár ezzel a második gólját szerezte az isztalmbuli együttes színeiben.

Nem sokkal később Ahmed Kutucu majd Victor Osimhen is kihagyott egy-egy hazai helyzetet. Ezzel pedig a mérkőzés érdemi része be is fejeződött.

Nem sokkal később a játékvezető lefújta a meccset, és szintén az öltözőbe vonult, utolsóként a Galatasaray játékosai hagyták el a játékteret.

🚨🚨 Galatasaray’s opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM

— EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2025