Milánóba tart a Manchester Citytől távozó sztár

A hírek szerint az AC Milan közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön a Manchester City jobbhátvédjével, Kyle Walkerrel.

A pletykák azután kaptak szárnyra, hogy Pep Guardiola a hétvégén bejelentette: Walker kérte, hogy távozhasson a januári átigazolási időszakban, hogy karrierjét külföldön szerzett tapasztalatokkal zárja le.

Sokan azt feltételezték, hogy ez a Szaúdi Pro League-et jelenti, de gyorsan kiderült, hogy a Milan a legesélyesebb a szerződtetésére.

A The Telegraph értesülései szerint Zlatan Ibrahimovic, a Milan különleges tanácsadója személyesen dolgozik a háttérben azon, hogy Walker szerződést kössön a klubbal 2027 júniusáig. A jelentések szerint a tárgyalások gyorsan haladnak, és a hivatalos bejelentés hamarosan megtörténhet.

Fotó: James Fearn/Getty Images

A Sky Sport Italia átigazolási szakértője, Gianluca Di Marzio tegnap este elárulta, hogy a Milan már néhány héttel ezelőtt felvette a kapcsolatot az angol válogatott játékossal, amikor úgy tűnt, hogy Fikayo Tomori a Juventushoz igazolhat.

Tomori helyzete azonban megváltozott az új edző, Sérgio Conceição érkezésével.

Mivel a Milan keretében már több jobbhátvéd is található, a klub megpróbálhatja eladni Davide Calabriát. A játékos szerződése csak az idény végéig szól.

A Manchester City 2017-ben 45 millió fontot (52,7 millió eurót) fizetett Walkerért, aki akkor a Tottenham Hotspur játékosa volt.

A most 34 éves játékos az idei szezonban 18 tétmérkőzésen lépett pályára, gól vagy gólpassz nélkül. Összesen pedig 93 válogatottsággal büszkélkedhet Anglia színeiben.

🚨 Pep Guardiola on Kyle Walker: “He wants to go… now depends on the market and the agreement between all parties. He’s a top class player!”.

AC Milan have planned new contacts for Walker next week to reach an agreement despite interest from Saudi. 🔴⚫️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GJWG62AUKB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2025