Nyilvánvaló, hogy fejlődünk: Amorim szerint a United játékosai egyre ellenállóbbak

Ruben Amorim a Manchester United menedzsere a csapata Arsenal elleni büntetőpárbajban aratott FA Kupa-győzelméről beszélt.

Arra a kérdésre, hogy a csapata egyre ellenállóbbá válik-e, Amorim így válaszolt:

„Azt hiszem, ez egyértelmű. Úgy gondolom, az is nyilvánvaló, hogy amikor mi szerezzük az első gólt, az segít abban, hogy jobban elviseljük a nyomást” – mondta Amorim.

„Ez olyan, mint egy nagyobb teher, ha utána valami történik. Amikor az ellenfélnek adódik egy lehetősége, képesek vagyunk megállítani a játékot” – folytatta.

🔴📈 Rúben Amorim: “We have to compete no matter what, no matter the situation… that’s what we did today”. pic.twitter.com/AeOrqjerSY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2025