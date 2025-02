Messi újabb gólja – Egy félidő alatt elintézte a Miami a Kansast

Az Idegenbeli siker után hazai környezetben is legyőzték Messiék Sallói Dániel csapatát. Ám ezúttal nemcsak az argentin sztár rúgott gólt.

A CONCACAF Bajnokok Kupájának visszavágóját rendezték magyar idő szerint szerda hajnalban. Ahol a Lionel Messi vezette Inter Miami fogadta a Sporting Kansas City gárdáját.

Az első találkozót anno megnyerték Messiék, akik ezúttal úgy kezdtek neki a meccsnek, hogy gyorsan eldöntik a továbbjutás sorsát.

Messi ezúttal is gólt lőtt, nem is akármilyet. Ezúttal is ő szerezte meg a vezetést az Inter Miaminak.

Hiszen Messi a 19. percben Suarez passzát maga elé tette, majd védhetetlenül zúdította a labdát ballal Pulskamp kapujának bal alsó sarkába.

Ekkor azonban koránt sem dőlt el a meccs. Hiszen a Sporting Kansas City folyamatosan vezette a támadásokat és annak ellenére, hogy Javier Mascherano-csapatának védelme korántsem brillírozott, de minden esetben sikerült elhárítani a veszélyt.

Az első félidő hajrájában pedig eldöntötte a házigazda a győzelem és a továbbjutás kérdését is. Amikor két perc alatt két gólt is lőttek Messi csapattársai.

Előbb Allende növelte kettőre az Inter Miami előnyét, majd szinte azonnal utána Luis Suarez szép egyéni megmozdulása után már három gól volt a különbség a két csapat között.

A fordulás után akár kiütésessé is tehette volna a hazai csapat a meccset, azonban ezúttal már gond volt a befejezésekkel.

Ekkor kezdődtek a cserék. Sallói Dániel az 56. percben lépett a pályára.

Nem sokkal később pedig Memo Rodriguez megszerezte a szépítő gól.

Az Inter Miami trénere ekkor úgy érezte, hogy ez a győzelem már zsebben van.

Le is hozta Messit, aki ezen a meccsen egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

Hiszen a folytatásban hiába rúgott még egy kapufát is a Sporting Kansas City, de a továbbjutáshoz nem került közelebb.

Az Inter Miami FC 3-1-re nyerte a visszavágót és kettős győzelemmel jutott be a nyolcaddöntőbe. Ahol a jamaikai Cavalier lesz az ellenfele.

Vagyis ugyan a bajnokságot nem sikerült győzelemmel kezdeni Messiéknek, azonban a nemzetközi kupaküzdelmekben egyelőre hibátlanok.

A következő párharc első meccsét március 5-én Miamiban rendezik. A visszavágót egy hétre rá Kingstonban.