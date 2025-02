David Beckham megnevezte a világ legjobb futballistáját

Nem kertelt a Manchester United és a Real Madrid korábbi legendája.

„Leo Messi a világ és minden idők legjobb futballistája” – mondta az Inter Miami társtulajdonosa, David Beckham legutóbbi beszédében.

A korábbi Manchester United-, Real Madrid-, PSG- és AC Milan-játékos a londoni MIP Audiovizuális Vásáron tartott sajtóbeszélgetés során osztotta meg gondolatait.

Beckham emellett dicsérő szavakkal illette a Manchester City edzőjét, Pep Guardiolát is.

„Pep a világ egyik legjobb edzője, bár minden nagy klub átesik nehéz időszakokon. Ha egy csapat elveszít egy kulcsjátékost, vagy egy új érkezik, a keret egy kicsit széteshet” – mondta Beckham.

Messi jelenleg az Inter Miamiban futballozik, miután 2023-ban Európát és a PSG-t elhagyva csatlakozott az amerikai klubhoz.

