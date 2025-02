Lionel Messi szenzációs visszatérésre készül Barcelonába?

A találgatások nem véletlen indultak meg, mivel Messi jelenlegi szerződése az év végén lejár az Inter Miaminál. Az argentin támadó pedig nem biztos, hogy tovább folytatja Floridában.

Candal szerint az argentin klasszis kifejezte vágyát, hogy pályára lépjen az új stadionban, mondván: „Nem hagyhatom abba a futballt anélkül, hogy játszanék az új Camp Nouban.”

🚨 Leo Messi wants to return to Barcelona and play at the new stadium. 🇦🇷😱

The Spanish giants are already studying the possibility of bringing him back this summer. 🤯

The Argentine is said to have declared: „I can’t stop without having first played at the new Camp Nou.”… pic.twitter.com/dDS9JEQJfE

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 25, 2025