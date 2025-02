Videó: Messi szenzációs góllal fájdította a magyaros MLS-csapat szívét

Az Inter Miami 1-0-ra nyert a Sporting Kansas City otthonában a CONCACAF Bajnokok Kupájának első fordulójában.

Mindkét csapat küszködött a keményre fagyott, csúszós pályán. A második félidő elején Lionel Messi korábbi barcelonai csapattársa, Sergio Busquets ívelt passza után mellre vette a labdát a 16-osnál, majd megcsinált egy cselt és kilőtte a hosszú alsó sarkot.

Another look at Messi’s goal off the ball from Busquets pic.twitter.com/YfqDmzp1gb

— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 20, 2025