Meglepő, melyik támadó került az MU radarjára

A Manchester United egy meglepő Premier League-csatárt tett meg első számú célpontjának, miután Ruben Amorimmal közölték, felejtse el Gyökeres Viktor leigazolását.

Egy friss beszámoló szerint a Manchester United a Crystal Palace támadóját, Jean-Philippe Matetát jelölte meg nyári átigazolási fő célpontjaként.

Mateta fantasztikus formában játszik a Palace színeiben ebben a szezonban. Minden sorozatot figyelembe véve már 15 gólt szerzett Oliver Glasner csapatában.

A 27 éves csatár tavaly nyáron a francia olimpiai válogatottat is erősítette, és négy gólt lőtt Thierry Henry együttesében, amely ezüstérmet szerzett.

Az elmúlt 12 hónap óriási fordulatot hozott Mateta számára. Oliver Glasner irányítása alatt valósággal újjászületett, miután Roy Hodgson kezei alatt küszködött.

Előrelépését azonban most egy súlyos sérülés hátráltatja. Múlt héten egy brutális ütközés során a Millwall kapusa, Liam Roberts komoly vágást ejtett a bal fülén, amelyet 25 öltéssel varrtak össsze.

A hírek szerint a Palace bízik benne, hogy Mateta teljesen felépül a márciusi válogatott szünet után.

Sérülése előtt a francia csatárt már kapcsolatba hozták a Manchester Uniteddel, mivel Ruben Amorim szeretné megerősíteni támadósorát a nyári átigazolási időszakban.

Most pedig a The Sun arról számolt be, hogy Mateta 12 Premier League-gólja miatt az MU hivatalosan is első számú célpontjává lépett elő.

A klub megfigyelői az elmúlt három Palace-mérkőzésen is jelen voltak. Igaz, már első kézből is megtapasztalhatták Mateta képességeit, amikor a támadó két gólt szerzett ellenük a múlt hónapban a Crystal Palace 2-0-s győzelme alkalmával az Old Traffordon.

Egyelőre nem világos, hogy a Palace egyáltalán hajlandó lenne-e meghallgatni ajánlatokat egyik kulcsjátékosáért, de The Sun szerint a 27 éves Matetát vonzaná egy átigazolás az Old Traffordra.

A hírek szerint Amorim számára egykori sportingos támadója, Gyökeres Viktor szerződtetése „teljesen kizárt”. A svéd csatár kizárólag egy Bajnokok Ligájában szereplő klubhoz igazolna.

A Manchester United a bajnoki helyezése alapján nem fog kvalifikálni egyetlen európai kupasorozatba sem. Az Európa-liga megnyerésével azonban még biztosíthatná helyét a következő szezon nemzetközi porondján.