25 öltéssel varrták össze Mateta fülét a brutális belépő után

Ennyi, vagyis 25 öltés kellett az orvosok részéről, hogy helyrehozzák Jean-Philippe Mateta fülét a szombati brutális belemenés után.

Ahogy a Sport 365 is beszámolt róla a szombati Crystal Palace-Millwall FA-kupa-mérkőzésén a Selhurst Parkban, a meccs hetedik percében a vendégek kapusa Liam Roberts a tizenhatoson kívül gyakorlatilag fejbe rúgta Matétát, akit azonnal kórházba vittek.

Surely this challenge on Mateta warrants a prison sentence?

The worst challenge I’ve ever seen.

Milwall are never beating the allegations. #PALMIL #FACUP pic.twitter.com/Qs5PDaB6HM

— 𝙆𝙖𝙮™️ #HUGHESOUT (@KayLFC05_) March 1, 2025