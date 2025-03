„Hadd haljon meg” – gyalázatos rigmusba kezdett a tömeg a brutális belépőt követően

A Millwall szurkolói gyalázatos rigmusokba kezdtek, miután Jean-Philippe Matetát brutálisan arcon rúgta Liam Roberts kapus.

Hamar forróvá vált a hangulat a Crystal Palace és Millwall FA-kupa-mérkőzésén a Selhurst Parkban. A vendégcsapat már a találkozó elején tíz főre fogyatkozott egy brutális szabálytalanságot követően.

A VAR-vizsgálatot követően a játékvezető, Michael Oliver kiállította a hálóőrt. Mateta a földön maradt, és azonnal orvosi ellátásban részesült.

Milwall are never beating the allegations. #PALMIL #FACUP pic.twitter.com/Qs5PDaB6HM

The worst challenge I’ve ever seen.

Surely this challenge on Mateta warrants a prison sentence?

A hosszú ápolás alatt a vendégszurkolók a Selhurst Parkban azt skandálták, hogy „hadd haljon meg”.

Természetesen hatalmas felháborodást keltett a Matetának címzett rigmus, aki hordágyon hagyta el a pályát a durva ütközés után.

Egy X-felhasználó így fakadt ki: „A Millwall-szurkolók azt éneklik, hogy ‘Hadd haljon meg’, miután Matetát fejbe rúgták, és nem tudja folytatni a játékot. Aztán csodálkoznak, miért utálja őket mindenki.”

Egy másik dühösen írta: „A Millwall-drukkerek egészen elképesztően ostobák. Matetát kifütyülik, miközben hordágyon viszik le, miután a kapusuk fejbe rúgta. A ‘Hadd haljon meg’ rigmusról ne is beszéljünk.”

Egy harmadik hozzátette: „Őszintén remélem, hogy a Millwall csúnyán kikap. Aljas kis klub. ‘Hadd haljon meg’ egy kung-fu rúgás után? Undorító.”

Egy negyedik így fogalmazott: „‘Hadd haljon meg’, miközben Mateta ápolásra szorul a földön. A Millwall annyira szánalmas és méltatlan.”

Egy másik kommentelő pedig ezt írta: „A Millwall egy része hozta a szokásos ‘színvonalát’. ‘Hadd haljon meg’, miközben Matetát ápolják. Színtiszta söpredék.”

Mateta is stretchered off following that terrible challenge.

We are right behind you, JP ❤️💙#CPFC // @EmiratesFACup pic.twitter.com/iA8Gp0kHc0

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 1, 2025